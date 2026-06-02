Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan CHP'nin seçilmiş lideri ve TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, günlerdir süren tartışmaların ardından Meclis'teki Grup Toplantısında CHP'li milletvekillerine sesleniyor.

Özel, konuşması boyunca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararına ve bu karar sonucunda CHP Genel Başkanlığına oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklenirken, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezinde çekilen 'çikolata dağıtma' görüntülerine ise adeta ateş püskürdü.

"FERDİ ZEYREK İÇİN 'ÇARPILDI' KARİKATÜRÜNÜ ÇİZEN KADIN ÇİKOLATA DAĞITTI"

Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada 6 Haziran 2025 tarihinde evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve devam eden süreçte hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında çizilen "Müfteri p***nkler çarpıldı" karikatürünü hatırlatarak "Ferdi Zeyrek'in canıyla uğraştığı o gün, 'çarpıldı' diye karikatür çizen kadın, baba evinde çikolata dağıtıyor şuan" ifadelerini kullandı.

POLİSİN BOŞALTTIĞI GENEL MERKEZDE ÇİKOLATA DAĞITILMIŞTI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinin polis zoruyla boşaltılması için Ankara Valiliğine peş peşe iki dilekçe vermiş, kapısı kırılarak girilen CHP binası çevik kuvvetin biber gazlı ve plastik mermili müdahalesi ile boşaltılmıştı.

Müdahale sonrası CHP Genel Merkezine Kılıçdaroğlu'nun yönetim ekibi girerken, Özgür Özel'in makam odasının da bulunduğu 12. kattaki Özel Kalem Odasında Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere çikolata dağıtılmış ve zafer kutlaması yapılmıştı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan ve çikolataları dağıtan Gülşah Alyans ile Ferdi Zeyrek hakkındaki skandal karikatürü paylaşan Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say arasındaki samimi ilişkiye grup toplantısında yaptığı konuşma ile tepki gösterdi.