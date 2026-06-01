Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Valiliğe verdiği dilekçe ile polis zoruyla tahliye edilmesini istediği CHP Genel Merkezine 2,5 yıl sonra ilk kez geldi.



Cumartesi günü CHP Genel Merkezinde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu, kürsüye Nazım Hikmet'in 'Yürümek' adlı şiiri ve Grup Yorum'un 'Haklıyız Kazanacağız' şarkısı eşliğinde yürümüştü. Kılıçdaroğlu'na yönelik yoğun tepkinin ardından bir açıklama da şarkıları kullanılan Grup Yorum'dan geldi.





'ŞARKILARIMIZI KİRLETMELERİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'



Grup Yorum tarafından yapılan Halkın Türkülerini Kirli Siyasetinize Alet Edemezsiniz!" başlıklı paylaşımda, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi önünde yapılan mitinge göndermede bulunulurken, "Şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına, kirletmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kullananların ikiyüzlülüklerini de bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



