Seçilmiş, atanmış iki genel başkanlı CHP’de işler sanıldığından da karışık. Bundan sonra atılacak her adımın arkasından mahkemelerde açılacak davalar birbirini izleyecek.

CHP’nin 37. Dönem Parti Meclisi’nde (PM) görev yapmış olan üyelerinden bugün 57’si oy kullanma yetkisine sahip. Mevcut tabloya göre üyelerden yarıdan biraz fazlasının Özgür Özel’i desteklediği belirtiliyor.

Özgür Özel, partisinin milletvekillerinin oylarıyla TBMM CHP Grup Başkanı seçilmişti. Özel’in yanı sıra Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır da CHP Parti Meclisi’nin doğal üyeleri arasında yer alıyor. Bu isimler toplantılara katılabiliyor ancak oy kullanma yetkileri bulunmuyor. Özel’in ve grup başkanvekillerin PM toplantısına katılmak istemesi bile CHP’de başlı başına bir sorun olarak görülüyor.

İSTEDİĞİNİ GETİRİR, İSTEMEDİĞİNİ GÖNDERİR

CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin bir kısmı PM üyeleri arasından seçiliyordu. Bunların başında genel sekreter, önemli koltuklar bulunuyordu. Yapılan tüzük değişikliğiyle bu kaldırıldı. Dolayısıyla genel başkan herhangi bir seçim olmadan Parti Meclisi içerisinden dilediği kişileri MYK’ya alabildiği gibi istediklerini de MYK’dan azledebiliyor. Bunun için herhangi bir seçime gerek kalmıyor. Onun dışında Parti Meclisi’nin basit çoğunlukla ve nitelikli çoğunlukla alabileceği kararlar da var.

CHP Grup Başkanvekili Hukukçu-ziraatçı Gökhan Günaydın’a, “Kemal Kılıçdaroğlu seçilmemiş bir ismi Parti Meclisi üyeliğine getirebilir mi?” diye sordum. Şunları anlattı:

“Getiremez. Tüzüğe göre Parti Meclisi üyeliğine getirilecek kişinin mutlaka kurultayda seçilmiş olma zorunluluğu var. Genel başkan seçiminden sonra en zorlu seçim Parti Meclisi üyeliğinde yaşanır. Tek liste olsa bile insanlar Parti Meclisi listesini delmeye ve Parti Meclisine girmeye çalışır.

O ÖNERİ REDDEDİLMİŞTİ

Ya da iki genel başkan adayı varsa onların Parti Meclisi listeleri çarpışır. Dolayısıyla kurultayda seçilmeyen birisi Parti Meclisi üyesi olamaz. Ayrıca geçmişte Kemal Bey Parti Meclisi üyesi olmayan birkaç kişinin, Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmasına yönelik tüzük değişikliği yapmak istemişti. Ancak kurultay bu öneriye olur vermedi. Dolayısıyla MYK üyesi olmak için de PM üyesi olmak zorunlu.

Parti Meclisi içinden MYK üyeliğine getirilecek kişiler için seçim yapılmıyor, doğrudan genel başkanın kararıyla üyeliğe getiriliyor. Yani bunun için Parti Meclisi’nde oylama yok. Genel başkan istediğini ‘Sizi genel başkan yardımcısı yaptım’, istediği MYK üyesini de ‘Sizi genel başkan yardımcılığından aldım’ deme yetkisi var.

Şu anda Parti Meclisi’nde çoğunluk Özgür Özel’den yana gözüküyor. Ama, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edeceği belirtilen Parti Meclisi üyelerinin de bazılarının kurultayın bir an önce toplanmasını istedikleri biliniyor. Dolayısıyla Parti Meclisi’ne getirilecek öneriye göre oy dağılımının rengi de değişebilir.

GENEL BAŞKAN İSTEMEDİKÇE

Özgür Özel cephesi kurultayın 40-45 gün içinde toplanmasını istiyor. Kemal kılıçdaroğlu da., kurultayın “En kısa zamanda toplanacağını” açıklıyor. Bu konuda en büyük görev kuşkusuz Kılıçdaroğlu’na düşüyor. Ne yaparsanız yapın Kılıçdaroğlu istemediği sürece kurultay toplanması mümkün olmuyor. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu konuyu şöyle açıyor:

“Üç organ üzerinden kurultay toplanabilir. Birincisi genel başkan kurultay çağrısı yapar. İkincisi Parti Meclisi kurultay kararı alabilir. Üçüncüsü de delegenin 50 artı bir çoğunluğu ile de kurultay çağrısı yapılabilir. Üçünde de kurultay toplanabilmesi için genel başkanın çağrı yapması gerekiyor.

YİNE MAHKEME YOLU

Şimdi ‘tedbir’ kararı varken kurultay yapılamaz diye bir sav öne sürüyorlar. Aslında geçerli olan tam tersidir. Çünkü ‘tedbir’ kararı üzerine partiye geçici yönetim atanmıştır. Geçici yönetim de geçici işleri yapabilir. Geçici işlerin de en önemlisi zaten kurultaydır. Yani bu karmaşayı sona erdirmek için bir kurultay yapmak gereklidir. Ayrıca parti, iptal edilenlerle birlikte yasal sürede gerekli olan kurultaylarını yapmamış duruma geldi.

Bu bağlamda derhal kurultay yapılması gerekir. Şimdi Kemal Bey bu çağrıyı yapsa, 45 gün içinde kurultay yapmak mümkün. Biz bunun parti meclisinden ya da delegelerin çoğunluğu ile gelmesi için gerekli çalışmaları yaparız. Ancak burada da Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay kararını parti meclisi ya da delege çoğunluğunun iradesine uyarlı olarak kurultayı toplantıya çağırması lazım.”

“AKP GİTMESİN DİYE”

Kılıçdaroğlu ve Özel’le birlikte hareket eden milletvekilleri arasında da bayramlaşmalar, telefon konuşmaları oldu. Sonuçta bu insanlar birbirine düşman değil. Aynı partide olan insanlar, siyaseten nüans farklılığına düşebilir. Gökhan Günaydın, görüştüğü siyasilere şunları söyledi:

“Ama şu anda yapılan iş AKP rejiminin bir daha belki de gitmemek üzere tahkim edilmesine yol açıyor. Dolayısıyla bütün kararlarımızı bu çerçevede vermek zorundayız. Eğer ben bir sonraki döneme milletvekili olabilir miyim diye aklımda zerre kadar bir şey taşıyorsam, kaygı taşıyorsam ya da bu düşünce yukarıya çıkmışsa yazıklar olsun bana. Önce memleket ne olacak ve nasıl yürümelidir meselesine bakmalıyız. Samimi söylüyorum taban oyu yüzde 20’ye düşmüş bir AKP, bizi dağıtarak kalıcı iktidar tesis ediyor. Buna alet olmamak lazım. Yoksa mesele Kemal Bey meselesi değil. Keşke ondan ibaret olsaydı.”

O YAZIYI GÖSTERMEDİLER

Salı günü Özgür Özel partisinin grup başkanı olarak TBMM’de grup toplantısı yapacak. Gökhan Günaydın, seçim sonrası Kılıçdaroğlu’nun Özgür Beyi grup başkanı olarak seçildiği bir açıklamayla kutladığını, daha sonra “ironi yaptığını” açıkladığını hatırlattı ve şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı’na üç sayfalık yazı gönderip, Özel’in başkanlığında yapılacak grup toplantısının geçerli olmadığını savundu. Biz Pazar günü olmasına rağmen mecliste toplandık. Meclis başkanı doğal olarak renk vermemeye çalışıyor. Pazartesi TBMM açıldığında yazıya ulaşacağız. Ama grup toplantımızı nasıl engelleyebilirler ki?

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL

Mecliste süreci ve parti içi meseleleri, Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu değerlendireceğiz. Yeni bir Orta Doğu şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu şekillenen Orta Doğu’da hani bağımsızlıkçı, rasyonel, yüzü batıya yönelik bir iktidara geçit vermemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mesele yalnız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ibaret değil. Bu mesele sadece Recep Tayyip Erdoğan’dan da ibaret bile değil. Bu Türkiye meselesi. Türkiye monarşiye döndürülmeye çalışılıyor. Evet kesinlikle ben öyle görüyorum.”

Kılıçdaroğlu onay vermeden ne yaparsanız yapın Kurultay toplanamayacağı bilindiğine göre, bir araya gelip konuşmaktan başka da çözüm görünmüyor. Dün birlikte olanların bugün bir araya gelmemesi diye bir durum da söz konusu olamaz. İktidara yürüyen partinin ayaklarına pranga vurulmasına hangi CHP’li razı olur?