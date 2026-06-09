Kritik gün geldi çattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Toplantısı, bugün (9 Haziran Salı) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu haftaki toplantıyı diğerlerinden ayıran, partinin geleceğini şekillendirecek olan "Kürsüye kim çıkacak?" bilmecesi.

Partililer ve seçmenler, toplantıyı Özgür Özel’in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu yapacağını merak ediyor.

TBMM sayfasında gece yarısı trafiği

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nın bugün saat 13:30’da gerçekleştirileceği netleşti. Bu saate giden süreç Meclis koridorlarında adeta bir satranç hamlesi gibi yürütüldü.

TBMM’nin resmi internet sayfasında yer alan “basın toplantıları ve duyurular” kısmına CHP Grup toplantısının saati, ancak dün akşamın geç saatlerinde eklenebildi.

İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı

Ankara'daki bu koltuk ve kürsü savaşı sadece Meclis koridorlarıyla da sınırlı kalmadı; siber dünyaya ve sosyal medyaya da sıçradı. CHP’nin resmi kurumsal sosyal medya hesabındaki "takip edilenler" listesinde gece yarısı operasyonu yapıldığı öğrenildi.

Genel merkezin resmi hesabından, partinin en güçlü iki aktörü olan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun hesaplarının takipten çıkarılması, parti içindeki iplerin tamamen koptuğunun en açık ilanı oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kanattan yükselen kurultay seslerine ve grup toplantısı tartışmalarına karşı oldukça dikkat çekici ve stratejik bir hamleyle yanıt verdi. Muhaliflerin baskılarına kapıyı açan Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi resmen başlatıyoruz" diyerek delegelere ve partiye seçim sinyali gönderdi. Ancak bu hamleye CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den jet hızıyla meydan okuyan, çok sert bir karşı rest geldi. Meclis grubunun liderliğini elinde bulunduran Özgür Özel, genel merkezin tüm baskılarına rağmen net bir duruş sergileyerek, "Bugün o grup toplantısını ben yapacağım, kürsüye ben çıkacağım" açıklamasında bulundu. Şimdi tüm Türkiye ekran başında, saat 13:30’da o tarihi Meclis kürsüsünde mikrofonun kime kalacağını büyük bir merakla bekliyor.