Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Grup toplantısında 8 meclis üyesi, sahildeki 7 nargile evinin satışına karşı çıkarak partisinden istifa etti. İstifalar CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a muhalefet eden Murat Gürdal, Murat Yüce, Naile Bingöl, Erdinç Sarmısak, Yıldıray Arslan, Ayhan Deniz, Yakup Okumuşoğlu ve Muharrem Sağlam tarafından gerçekleştirildi.
"CHP'YE İHANET"
İstifa eden meclis üyeleri, dilekçelerini İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu’na teslim etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bu istifaları “CHP’ye ihanet” olarak değerlendirdi.