CHP Iğdır Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevden alındığını öğrendiğini belirtti.

Görevden alma kararını hukuksuz olarak nitelendiren Kılıçtek, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır İl Kadın Kolları Başkanı ve kadın teşkilatı olarak örgütümüzün öz gücü olan kadınların emeğine, iradesine ve demokratik haklarına yönelik gerçekleştirilen bu hukuksuz darbeyi asla kabul etmiyoruz. Bu karar, meşru bir yönetim tasarrufu değil; partimizin kurumsal kimliğini arkasına alarak hukuku çiğneyen bir mutlak butlan gölge yönetimi tarafından gerçekleştirilen açık bir gasptır.”

Parti tabanının iradesinin yok sayıldığını savunan Kılıçtek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücü olan kadınların emeğini, tabanımızın iradesini ve sandıktan çıkan demokratik tercihi yok sayan bu tepeden inmeci zihniyeti en sert şekilde kınıyorum. Karşılarında boyun eğecek, haksızlığa rıza gösterecek bir örgüt değil; hakkını sonuna kadar arayacak sarsılmaz bir irade bulacaklardır" ifadelerini kullandı.