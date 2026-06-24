Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun atadığı yeni yönetim, gece yarısı CHP Malatya İl Başkanlığı binasına girdi. Parti binasının kapısının kırılması tartışma yaratırken, görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız yaşananlara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığı'nda mahkeme kararı sonrasında yaşanan yönetim değişikliği yeni bir gerilimi beraberinde getirdi. Mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın görevden alınarak yerine Hakan Satılmış ve yeni yönetimin atanmasının ardından, dün gece parti binasının kapısı kırılarak içeri girildi. Görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız, kendilerine görevden alma yazısının ulaşmasının ardından il başkanlığı odasını boşalttıklarını belirterek, yeni yönetimin polis eşliğinde binaya geldiğini söyledi.

"KAPIYI NEDEN KIRDIKLARINI ANLAMADIK”

Yaşananlara tepki gösteren Yıldız, "Görevden alınma yazısının gelmesinin ardından il başkanlığı odasını zaten boşaltmıştık. Partinin alt katında demokratik protestomuzu sürdürüyorduk. Polis eşliğinde geldiler. Partide görevli polis bulunuyordu. Evraklarını göstermeleri halinde kapı açılabilirdi. Bu nedenle kapının neden kırıldığını anlamadık" dedi.

"İŞGAL DEĞİL PROTESTO”

Parti binasını işgal ettikleri yönündeki değerlendirmeleri reddeden Yıldız, il başkanlığı katına çıkmadıklarını belirterek, "Biz sadece alt kattaki büyük salonda arkadaşlarımızla birlikte kararı protesto ediyorduk. İl başkanlığı katı işgal altında değildi" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL’İN KARARINI BEKLİYORUZ”

Yaşananları protesto edeceklerini söyleyen Yıldız, "Bugün parti binası önünde açıklama yapacağız. Şu anda tüm arkadaşlarımızla birlikte Genel Başkanımız Özgür Özel'in alacağı kararı bekliyoruz. Bizim için esas olan partimizin genel merkezinin ortaya koyacağı tutumdur" diye konuştu.