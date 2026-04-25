CHP İl Teşkilatı’nın il gençlik kolları ve bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını, usulsüz atamalar yapıldığını öne süren gençlik kolları üyesi bir grup genç, il başkanlığı binası önünde yönetimi protesto etti, mezar taşı gösterdi. Kendi iradelerinin yok sayıldığını belirten gençlik kolları üyeleri, görevden almaların demokrasiden uzak olduğunu savundu. ARBEDE YAŞANDI Yönetimi istifaya çağırarak parti binasına girmek isteyen grup ile yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede tarafları polis ekipleri, yatıştırmaya çalıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.