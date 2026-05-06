Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, grup başkanvekillerinin gündem konuşmaları sırasında ekonomi, pandemi süreci ve madencilik faaliyetlerine ilişkin iddialar sert tartışmalara yol açtı.

Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’de ekonomik göstergeler ve enflasyon üzerinden değerlendirmelerde bulunarak hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Emir, pandemi döneminde yürütülen aşı tedarik süreci ve bazı ticari ilişkiler üzerinden de iddialar ortaya koydu.

Emir, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ilişkin iddialarını dile getirerek, aşı tedariki ve sonrasında yürütülen ticari faaliyetler üzerinden yüksek kazanç sağlandığını öne sürdü. Ayrıca bazı madencilik faaliyetlerine ilişkin çevresel etkiler ve yargı süreçlerine de dikkat çekti.

AKP'Lİ USTA'DAN SERT YANIT

Bu açıklamalara AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta sert yanıt verdi. Usta, iddiaların daha önce de gündeme geldiğini ve ilgili isimlerin açıklamalar yaptığını belirterek, söz konusu iddiaların tekrar tekrar gündeme getirilmesini eleştirdi. Usta, Türkiye’nin savunma sanayiine dikkat çekerek yerli üretim kapasitesinin arttığını vurguladı.

Savunma sanayii fuarına atıf yapan Usta, Türkiye’nin teknolojik gelişimine işaret ederek muhalefetin eleştirilerine karşılık verdi.

Tartışma, Murat Emir’in yeniden söz alarak aşı tedarik süreci ve madencilik faaliyetlerine ilişkin iddialarını yinelemesiyle devam etti. Emir, bazı işletmeler ve çevresel etkiler üzerinden eleştirilerini sürdürürken, açıklamaların kamuoyuna açık şekilde tartışılması gerektiğini ifade etti.

Genel Kurul’daki karşılıklı açıklamalar, ekonomi ve kamu yönetimi politikaları üzerinden süren siyasi tartışmaların Meclis gündemindeki sertliğini bir kez daha ortaya koydu.