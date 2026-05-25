AKP'nin Kurban Bayramı programında CHP ile karşılıklı bayramlaşma yer aldı.

Programa göre iki parti heyeti, bayramın 2'nci günü (28 Mayıs) saat 09.30'da karşılıklı olarak kabul ziyaretlerinde bulunacak.

AKP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu heyeti karşılayacak heyete Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlık edecek.

CHP Genel Merkezi’ne gidecek heyetin başında ise 28. Dönem Adıyaman Milletvekili ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt olacak.

ÜÇ BAYRAMDIR ZİYARET YOKTU

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından AKP ile bayramlaşmama kararı almıştı.

Bu süreçten sonra geçen diğer iki bayramda da iki partinin heyetleri bayramlaşmamıştı.

Böylece mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturmasının ardından, AKP ile ilk bayramlaşma gerçekleşmiş olacak.

KILIÇDAROĞLU BAYRAMIN 4'ÜNCÜ GÜNÜ GENEL MERKEZDE

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında güncelleme yapıldığı ve CHP Genel Merkezi'ne planlanan ziyaretin 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'e alındığı açıklanmıştı.