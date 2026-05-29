Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesinin ardından bayram ziyaretleri de ikiye bölündü. AKP, MHP, DSP, DYP ve Vatan Partisi Kılıçdaroğlu ekibi ile bayramlaştı. AKP heyeti CHP’yi Genel Merkez’de 3 bayram sonra ziyaret etti.

HEYETLER BULUŞTU

Kabulde, konukları karşılayan ve ağırlayan CHP heyetine İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. Heyette ayrıca Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AKP Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyette ise Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

SELAMLAR...

AKP’li Kurt, CHP heyetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “SSK’yı batırdı” dediği Kılıçdaroğlu’nu övdü. Heyet başkanı AKP’li Resul Kurt “Ben eski SSK başmüfettişiyim. Kemal Bey, Genel Müdürlüğümüzü yapmıştı. Oradan hukukumuz var. İnşallah ülkemize hep birlikte hizmet ederiz” dedi.

CHP’li Kılıç da, siyaset kurumunun kutuplaştırıcı ve ayırıcı olmasından ziyade ülkenin, vatandaşların sorunun çözümü ve bir araya gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

QR kodlu ziyaret

CHP Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma ziyaretinde QR kod kullanıldı. Ziyaretçiler ellerindeki QR kodları okutarak kapıdan girdiler. Türkçe’ye hızlı yanıt kodu şeklinde çevrilebilin QR günlük hayatta sıklıkla kullanılıyor. Kare şeklinde görünen ve kodlanmış verileri depolayan bir barkod olan QR, ilgili mekanizmaya okutulduğunda kullanıcının bilgilerini tarıyor.

CHP’li Kasap’ın Somali övgüsüne...

AKP’DEN ‘BRAVO’

Mahkemenin CHP Genel Başkanlığı’na getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun heyeti, AKP Genel Merkezi’ne bayramlaşmaya gitti. CHP heyetine heyetine, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap başkanlık etti. Heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman karşıladı.

Bir dönem hekim olarak Somali’de çalıştığını belirten Kasap, Türkiye’nin Somali ve Afrika ülkelerinde büyük bir saygınlığı olduğunu söyledi. Kasap, bu etkinin artırılması gerektiğini ifade ederek “Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir” dedi. Kasap’ın sözleri üzerine AK Partili Hüseyin Yayman, “Bravo” karşılığını verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet, AKP Genel Merkezi’nde CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap başkanlığındaki heyeti kabul etti.

MORAL VERİYOR

Yayman “Bizim içerdeki bu yakınlaşmamız, milletimize moral veriyor. Dolayısıyla bu, dışarıdan da bakıldığında komşu coğrafyalarda, Bağdat’tan, Şam’dan, Tahran’dan, Afrika’dan bakıldığında sevinçle karşılanıyor” şeklinde konuştu.