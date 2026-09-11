CHP'de mahkeme kararıyla atanan 'butlan' yönetiminin sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Soru- Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikteydi. Tam da aslında 9 Eylül'e denk geldi. Kendisi kapsamlı bir açıklama yaptı. Aslında hem İyi Parti'yi hem CHP'yi kastederek; “İki tarafta rahatsızlık duyuyorsa gereğini de yapmaktan çekinmem. Ancak böyle bir rahatsızlık bana ulaşmadı" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ın tutumundan, özellikle yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa dönmesinden sonraki süreçte rahatsız mı? Bu tutumunu nasıl değerlendiriyor?

İsterseniz şöyle başlayayım. Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir’e yaptığımız ziyarette, Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır.

İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. İkinci söylemek istediğim şey de, husus da budur. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.

Soru- Bir de dün yine CHP’li belediyelerden Ak Parti’ye transferler oldu. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?

Faik Öztrak- Değerli arkadaşlar, uzunca bir süredir özellikle 2023'ün sonundan sonra, bu partide yönetim el değiştirdikten sonra, yani yok sayılan yönetim döneminde çok ilginç gelişmeleri yaşadık. Partimiz mahkeme kapılarına düştü. Parti yönetimiz batıl sayıldı. Parti yönetimi batıl sayıldı. Yönetim partiyi mahkeme avlusunda bıraktı, ondan sonra da bu yönetimi kucağında bulanları butlancı olarak tanımladı. Arkasından belediye başkanlarımız ya tutuklandı ya transfer edildi. Onun da arkasından parti bölünme noktasına geldi. Bu tabii iyi bir yönetim değil. Bunu bir kenara bırakıyorum ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Milli irade diye bir şey var. Millet bizim partimize belediyeyi teslim etmiş. Dolayısıyla iktidarda bulunan partinin elindeki yargı gücünü kullanarak bizim belediyelerimizi kendi partisine geçirmeye çalışması açıkçası kabul edilemez ve bir şeyi ortaya açıkça koyar, o da şu: Bu ülkeyi yöneten partinin milli iradeye saygısı olmadığını ortaya koyar.

Soru- Efendim, Yeni Parti’deki 6 milletvekilinin tekrar partinize döneceği söyleniyor. Birtakım görüşmeler olduğu söyleniyor...

Faik Öztrak- Sadece 6 mıymış? Yani değerli arkadaşlar; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, dimdik ayaktayız ve bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.

Soru- Efendim. Peki şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Siz ne öneriyorsunuz? Sayın Mansur Yavaş şu an herhangi bir tercihte bulunmadı. AK Parti'ye geçer mi yoksa Yeni Parti’de mi yürüyecek? Cumhuriyet Halk Partisi’nde yürümeye karar verirse sizin tutumunuz olacak. Yani böyle bir konuşma geçti mi acaba parti yönetiminde?

Faik Öztrak- Şunu açıkça ifade etmek isterim. Ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim ama partimizin görüşlerini daha önce burada açıkladım. Kendi görüşlerimi ve partimizin görüş partimizle ilgili duruşumuzu açıkladım.

Soru- Tarafınıza gelen bir duyum var mı? Hani 'şu partiye geçeceğim' yönünde...

Faik Öztrak- Hayır. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız. Ama dediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız.

Soru- Bu görüşmeden sonra yani Cumhurbaşkanıyla görüşmesinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Yavaş arasında bir görüşme tekrar olur mu ya da sizin de parti yönetiminizle bir temas olur mu?

Faik Öztrak- Yani şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?