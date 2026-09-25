Malatya’nın Arapgir ilçesinde CHP İl Başkanı Hakan Satılmış ile Yeni Parti Arapgir İlçe Teşkilatı arasında parti binası nedeniyle tartışma yaşandı. Satılmış, Yeni Parti’nin kullandığı binanın CHP’ye ait olduğunu belirterek beraberindeki partililerle birlikte binaya gitti ve boşaltılmasını istedi.

Satılmış, geçtiğimiz günlerde de CHP’ye ait parti binasının Yeni Parti tarafından kullanıldığını ve CHP’ye ait eşyaların bulunduğunu öne sürmüştü.

GERİLİM TIRMANDI

Bina içerisinde taraflar arasında tartışma yaşanırken Satılmış, “Cumhuriyet Halk Partisinin mallarını kimseye kullandırmam. Terk edin” diyerek Yeni Partililerin binadan çıkmasını istedi.

Yeni Partililerin binadan ayrılmak istememesi üzerine tartışma büyüdü. Satılmış, bir Yeni Partiliye yönelik, “Erkeklik yapma lan bana. Erkeklik yapma bana sökmez. Partimin malını kimseye yedirtmem” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Tartışma sırasında Satılmış, Yeni Partilileri CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına ihanet etmekle suçladı ve binanın kullanım hakkının kimde olduğunu sordu.

Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine polis ekipleri parti binasına geldi. Polis müdahalesiyle taraflar arasındaki tartışma sona erdi.