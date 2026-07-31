CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in görevden alındığı öne sürüldü. Tekin bu iddiaları yalanlarken Sözcü TV muhabiri Emre Sercan İke, Gürsel Tekin’in önümüzdeki günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınabileceğini aktardı. Görevden alma kararında figüran meselesi nedeniyle Gürsel’e yönelik parti içinde var olan rahatsızlığın etkili olduğu belirtilirken normal şartlarda 16 Ekim’deki tedbir davasına kadar Tekin’in görevde kalacağı ancak değişiklik için genel merkezin Bölge Adliye Mahkemesine gidebileceği aktarıldı.

‘MEHMET ALİ YÜKSEL GETİRİLDİ’

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Mehmet Ali Yüksel’in getirildiğini aktardı.

Saymaz CHP MYK üyesine dayandırdığı ilk paylaşımında, "Görüştüğüm bir CHP MYK üyesi 'İstanbul il başkanımız bugünden itibaren Mehmet Ali Yüksel’dir. Gürsel Tekin ise Çağrı Heyeti yetkilisi olarak il kongresi davası duruşmasının görüleceği 16 Ekim’e kadar görev yapacak' dedi” ifadelerine yer verdi.

‘ATAMADAN HABERİM YOK’

İddiaların ardından Gürsel Tekin ile görüştüğünü aktaran Saymaz, Tekin’in atama kararından haberdar olmadığını söylediğini belirtti.

Tekin’in açıklamasını paylaşan Saymaz, şu ifadeleri aktardı:

“CHP il başkanlığına atama yapıldığını sizden duyuyorum. Hiç haberim yok. Hiçbir bilgim yok. Kimin atandığını bilmiyorum. Ben Ekim’in 16’sına kadar görevimin başındayım. O tarihe kadar yetkili benim.”

‘TEKLİF KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ’

Saymaz, konuya ilişkin son paylaşımında ise Mehmet Ali Yüksel’in atanması teklifinin CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını öne sürdü.

Kararın MYK’da oybirliğiyle kabul edildiğini belirten Saymaz, CHP kaynaklarının son İstanbul programında Gürsel Tekin’in bazı davranışlarının parti içinde tepkiye neden olduğunu ve bu tepkilerin atama kararında etkili olmuş olabileceğini ifade ettiğini aktardı.

‘MYK’DA BİR TARTIŞMA OLDU’

CHP’nin butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı MYK sonrası yaptığı açıklamada, "Bir tartışma gündem MYK'da oldu ancak önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

‘GÖREVİNE DEVAM EDİYOR'

Barış Yarkadaş da Gürsel Tekin ile görüştüğünü belirtti. Yarkadaş, Tekin’in iddialar üzerine yaptığı açıklamada, gelişmeleri medyadan takip ettiğini söylediğini aktardı.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin GÖREVİNE DEVAM EDİYOR. Bazı medya kuruluşlarında çıkan “Tekin görevden akındı” haberleri doğru değil. Gürsel Tekin’le ilgili “genel merkezde daha üst bir görev” önerileri bugün konuşuldu. Ancak bu zaten hukuken mümkün değil. Çünkü Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla göreve geldi. Dolayısıyla “tedbir kararı” kalkmadan hukuki bir işlem yapılamaz. Tedbirin görüşüleceği mahkeme tarihi ise 16 Ekim… Az önce tv100 için Tekin’le konuştum. “Haberleri ve spekülasyonları ben de medyadan duydum. Biz işimizin başındayız. Yarın saat 12.00’de İl Başkanlığı’nda katılım töreni var” dedi. Tekin, “16 Ekim’e kadar üzerime düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çaba gösteriyorum. Spekülasyonlarla uğraşacak vaktim yok” ifadesini de kullandı.