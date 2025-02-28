ALİ MACİT / SÖZCÜ

Ekrem İmamoğlu’nun mahkemede ifade verdiği gün, CHP’liler de kendisine destek olmak amacıyla adliye binası önünde toplandı. İmamoğlu’nun ifade verdikten sonra kalabalığa hitap etmesi için bir otobüs getirilmişti, fakat yetkililer otobüsün alana girmesine için izin vermedi.

Bu duruma CHP’liler tepki gösterdi ve bir süre sonra otobüs alana giriş yapabildi. Otobüsün alana sokulmamasına itiraz edenler arasında bulunan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, bugün ifade vermek üzere çağrıldı.

Hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma açılan Kara, emniyette ifade verecek.

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara