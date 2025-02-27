CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına ilişkin olarak, Beykoz Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik, bu operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek, "Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adaylığı sürecinin başladığı bir günde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkanımızın Ankara'da tarihi toplantılar gerçekleştirdiği bir zamanda, zaman ayarlı bir operasyonla Beykoz Belediyesi'ne müdahale edilerek CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar" dedi.

"Şafak Operasyonlarına Türkiye Alıştırılmak İsteniyor"

Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in evine yapılan gece yarısı baskınına da değindi. “Bugün, şafak operasyonlarına Türkiye'yi alıştırmaya çalışanların bir başka örneğiyle karşı karşıyayız. Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in evine saat 4'te yapılan baskınla başlayan bu süreç, tamamen hukuksuz bir şekilde ilerliyor" diye konuştu. Çelik, operasyon sırasında aile ortamının kameralarla kayda alındığını ve belediye başkanıyla birlikte bazı belediye çalışanlarının gözaltına alındığını belirtti.

"Savcı Vekilinin İmzası Olmayan Evrakla İlgili Hukuk Skandalı"

Beykoz Belediyesi'ne gelen polislerin, savcı vekilinin imzası olmayan bir evrakla dosya istediklerini söyleyen Çelik, "Geçen hafta burada bir hukuk skandalı yaşandı. Polisler, savcı vekilinin imzası olmayan bir evrakla dosya talep ettiler. Savcı vekili, böyle bir evraktan haberi olmadığını belirtti" dedi. Çelik, bunun ardından gerçek bir evrakla dosyaların teslim edildiğini ifade etti ve uygulamanın geçmişteki FETÖ operasyonlarını andırdığını söyledi.

"Toplumun Gerçek Sorunları Üzerini Örtmek İstiyorlar"

Çelik, operasyonların Türkiye'nin gerçek sorunlarının göz ardı edilmesine yönelik bir strateji olduğunu vurguladı. “22 yıldır Türkiye'yi yöneten iktidar, ülkeyi içine soktuğu krizden çıkış yolu bulamıyor. Toplumun gerçek sorunlarının üzerini örtmek için bu tür baskılarla dikkatlerin başka yönlere çekilmesini istiyorlar" diyerek, adalet, güvenlik ve ekonomik krizlere dikkat çekti. Ayrıca, toplumu korkutmak ve baskı altında tutmak amacıyla gözaltı ve tutuklamaların arttığını ifade etti.

"Siyaset Dizayn Edilmek İsteniyor"

Çelik, bu tür operasyonlarla siyasi sürecin dizayn edilmek istendiğini öne sürdü. "Siyasallaştırdıkları yargı ve kolluk gücüyle, medya üzerindeki tahakkümleriyle bu süreci yönlendirmek istiyorlar. Ancak, buna fırsat vermeyeceğiz. Ankara'da bir kişinin çizdiği sınırlar içerisinde oyun oynama dönemi bitmiştir" dedi. Erken seçim talebinde bulunan Çelik, "Sandık, halkın önüne konacak ve Türkiye'de adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin yeniden tesis edildiği günleri hep birlikte getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu Operasyonlar, CHP'nin Yükselen İktidarına Karşı Yapılmıştır"

Son olarak, Çelik, Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyonun CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye yönelik olduğunu belirterek, “Bugün gerçekleştirilen operasyon, CHP'nin önümüzdeki dönemdeki iktidar mücadelesini sekteye uğratmak amacı taşımaktadır” dedi. Çelik, partisi olarak bu tür engellemelere karşı direneceklerini ifade etti.