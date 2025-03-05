CHP İstanbul İl Başkanlığı haklarında soruşturma başlatılmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Güzel ülkemizde 102 yıllık tarihiyle, kurucu iradenin yaşayan temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’daki 39 İlçesinin başkanları olarak 38. Olağan Kongremizin iradesi ile seçilen İl Başkanımız Özgür Çelik ve tüm kurulların yanındayız. Kirli elleriniz, karanlık zihinleriniz, zorba rejiminiz yenilecek! Türkiye’nin gördüğü en demokratik, temiz ve ahlaki seçim sürecinin eseri olan; her CHP’linin övünç duyacağı şeffaflıkta yapılan İstanbul İl Kongremizi karalamaya kimsenin gücü yetmez." denildi.

Açıklamada, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra milletimizin tercihi ile Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne, seçmen nezdinde meşruiyetini günden güne kaybeden AKP’nin gücü ise hiç yetmez. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bugüne, parti içi demokrasinin ülkemizdeki tek ve en kurumsal temsilcisidir. 8 Ekim 2023’de yapılan iki adaylı Olağan İstanbul İl Kongremiz tarihimize uygun bir adap ve üslupla gerçekleştirilmiştir. O gün, demokratik geleneğimizin gereği olarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde il kongremiz gerçekleşmiş olup mevcut il başkanımız ve yönetimi seçilmiştir.Bizim için, 8 Ekim 2023 Pazar günü seçim sona ermiştir. " denildi.

"O GÜNDEN BUGÜNE HEPİMİZ TEK BİR YUMRUĞUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-O günden bugüne hepimiz tek bir yumruğuz. Kongremizin sonucunda çıkan irade ile yan yana omuz omuza demokrasi mücadelemizi veriyoruz. AKP, şaibe arıyorsa, tarihine bakmalıdır. Aday olmak isteyenlere şiddet uygulayan ve tek listeyle seçime gidilen göstermelik kongrelerini sorgulamalıdır.

-Türkiye Cumhuriyeti’ni savaş cephelerinde kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve çok partili rejimi Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandıran İsmet İnönü’nün partisi CHP’deki parti içi demokrasi kültürünü AKP’nin yargısı sorgulayamaz. CHP’de kongre ve kurultay bayrak yarışıdır; biz seçim bittikten sonra hep beraber, omuz omuza demokratik, müreffeh, huzurlu ve güvenli bir Türkiye için mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz.

"CHP'DEKİ DEMOKRASİ VE GÜVEN ORTAMINI KİMSE TARTIŞMALI HALE GETİREMEZ"

-Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi’ne kimse kara çalamaz. Bizler hür irademizle, illerimizde, ilçelerimizde ve mahallelerimizde sandığımızı kurar, demokratik yöntemlerle delegelerimizi, başkanlarımızı seçeriz. Yarış biter bitmez, bayrağı devralanın yanında durmak, her CHP’li için onurdur. CHP’deki demokrasi ve güven ortamını kimse tartışmalı hale getiremez.

Bizim mücadelemiz; Bugün, İstanbul’un 3 kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı tacizine; 25 yıla varan haksız ceza istenmesine karşıdır. Tarihte ilk kez İstanbul’daki 3 Belediye Başkanımızın haksız ve hukuksuz yöntemlerle tutuklanmasına karşıdır. Yıllardır yerel yöneticilere, gazetecilere, akademisyenlere, eleştiri hakkını kullanan herkese karşı sopaya dönmüş siyasal yargı anlayışına karşıdır.

Halkımızı yoksullaştıran, kutuplaştıran politikalara karşıdır. Ülkemizin kaderini tek bir kişinin sözüne bağlayanlara karşıdır. AKP yönetme krizini ve beceriksizliğini, gündemi değiştirme, milletimizi baskı ile sindirme girişimiyle kapatamaz. Güçlüyüz, inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Türkiye’yi bu zorbalığın elinden kurtaracağız. Zorlu bir yolu, hep beraber yürüyeceğiz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütüne ve seçmenlerine değil, AKP’nin kurduğu zorbalığa karşı çıkan herkesi, ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Zulümleri arttıkça, zeval bulacakları günler yakındır. Onlar bir avuç biz halkız. Onlar gidici biz kalıcıyız. Onlar zoraki iktidar; biz Türkiye’nin umudu olan iktidarız. Onlar azınlık çıkar grubu, biz halkın partisi; Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Hak Hukuk ve Adalet için Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük için… Kazanacağız!