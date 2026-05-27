Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışını kaybeden Kılıçdaroğlu, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararıyla geri döndü. Kılıçdaroğlu ve ekibinin ilk icraatlarından biri ise partinin sosyal medya hesaplarını ele geçirmek oldu.

FACEBOOK HESABINA EL KONULDU

Partinin birçok il başkanlığına ait dijital hesapların yönetimi, genel merkezdeki bilişim altyapısını devralan mutlak butlan ekibinin kontrolüne geçti. Son olarak el konulan hesap ise CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Facebook hesabı oldu.

'KURUMSAL MEŞRUİYETİMİZ DIŞINDADIR'

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır. Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz