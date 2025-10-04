Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresi’nin tarih ve yerini duyurdu. Buna göre kongre, 19 Ekim 2025 Pazar günü Bayrampaşa’da bulunan İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak.

Kongrenin ilk oturumu saat 08.00–11.00 arasında nisaplı olarak gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise aynı gün saat 13.00’te çoğunluk aranmaksızın devam edecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, tüm örgüt üyelerini kongreye davet etti.