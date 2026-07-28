Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti için CHP'den kopuşlar devam ediyor. Son olarak İstanbul'da CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarından peş peşe istifalar geldi. Buna, 40 kişiden oluşan CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun 39 üyesi CHP'den istifa etti; 39 ilçe başkanından 36'sı da CHP üyeliğinden ayrıldı. İstifa eden il yönetimi üyeleri ve ilçe başkanlarının, Yeni Parti'ye katılacakları öğrenildi. İSTANBUL GENÇLİK DE İSTİFA ETMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde de CHP İstanbul Gençlik Kolları tüm ilçelerle CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Yeni Parti İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek da yarın belediye başkanı düzeyinde yeni katılımların olacağını açıklamıştı.

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