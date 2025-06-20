İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te yaşanan gerilim ve açıklamalarının ardından bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i pazartesi günü ziyaret edecek.

Ekol'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezi’nde ziyaret edecek.

MECLİS'TE CHP-İYİ PARTİ GERİLİMİ

DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa anıtı yaptırmasını eleştirerek Talat Paşa’dan katil diye söz etmesini ve “Ermeni soykırımı” ifadelerini kınamak için söz alan İYİ Parti Milletvekili Şenol Sunat’ın konuşmasını CHP’li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl kesti. TBMM Divan Katibi İYİ Partili Yasin Öztürk, kürsüyü yumruklayıp “tarafsız ol” diyerek Bingöl’ün üzerine yürüdü.

DERVİŞOĞLU: HEPSİ BİR OLABİLİR BİZ TEKİZ

Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Milletvekili George Aslan'ın "Talat Paşa heykeli tartışmasını" "Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk Bey'i kınama cezasıyla cezalandırdılar. Burada da DEM, AK Parti ve CHP ortaklaştılar. Hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısından biz tekiz. Divan Katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk'e kınama kararı veren TBMM'nin kararını tanımıyor ve kınıyorum. Ermeni diasporasının tezlerini Türkiye'ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp, sükut eden Meclis Başkanı'na da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktığında da 'Sayın Başkan' diye hitap etmeyecekler" sözleriyle değerlendirmişti.

ÖZEL'DEN YANIT: KİMLERLE MÜTTEFİKSE BİZ TEKİZ DEMESİNLER

Dervişoğlu'nun açıklamaları sorulan Özgür Özel, "Biz muhalefetin böyle meselelerden dolayı birbiriyle sürtüşme, sert dille cevap vermesini hiçbirimiz değil, bir kişiyi memnun edeceğini biliyoruz. O kişide hepimize zulmeden kişidir. Dünü dün akşamda bırakmak lazım. CHP olarak biz bundan sonraki süreçte İYİ Parti'ye duyduğumuz saygıdan ötürü iyi ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim muhalefetin birbirine düşmesine böyle bir süreçte hakkı yoktur. Kimseye de CHP'nin ittifakının dışında kimlerle müttefikse biz tekiz demesinler biz Türkiye ittifakıyız. Yerel seçimden önce çok konuştuk. Bizim karşımızda tek olan Türkiye'yi, cumhuriyeti kuran partinin ve son seçimlerin ve tüm anketlerin birinci partisinin dışında kendisini tutan birisi milleti dışlamış olur. Müsavat Bey hiç istemez, ben iyi niyetini kefilim.