Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı sonrası, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevinden alındı. Güç’ün yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü yeni il başkanı olarak atandı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Kararın ardından Güç, il binasına giderek nöbet tutmaya başladı. Bugün ise, atanmış il başkanı Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya giden partililer ile görevden alınan il başkanı Çağatay Güç'ün destekçileri arasında gerginlik yaşandı.
'KİMDEN BU ÇİÇEKLER?'
Partililere çiçek vermeye giden Yetkin Er’e “kimden bu çiçekler?” diye soruldu. Er’in “Başkanımız Utku Gümrükçü” demesi üzerine gerginlik büyüdü.
Gerginlik, Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılması ile sona erdi.
İL BAŞKANI OLARAK SEÇİLMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın Ekim 2025’te gerçekleştirilen 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yapılan seçime tek aday olarak giren Çağatay Güç, yeni il başkanı seçilmişti.