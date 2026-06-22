Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimince CHP İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Utku Gümrükçü, Konak'ta bulunan CHP İzmir İl Başkanlığı binasına geldi.

Gümrükçü'nün binaya girişinin ardından il başkanlığı içerisinde gerginlik yaşandı.

İzgazete'de yer alan habere göre, bina dışında dört polis ekibinin beklediği görülürken polis ekiplerinin zaman zaman bina içerisine girdiği öğrenildi.

Bu arada üst katlardan arbede sesleri duyulduğu da belirtildi.

'İŞTE ÖRGÜT İŞTE BAŞKAN' SLOGANLARI

MYK kararıyla görevden alınan Çağatay Güç ve beraberindeki ekip, yaşananların ardından binadan ayrıldı. Güç ve ekibi bina önünde "İşte örgüt işte başkan" sloganları attı.

Utku Gümrükçü ve beraberindekiler ise "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları eşliğinde makam odasına geçti.

Gümrükçü, CHP Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan ile il başkanlığı odasında bir görüşme gerçekleştirdi.