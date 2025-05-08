Kemalpaşa ilçe merkezindeki çeşitli noktalara yazılan yazılarla ilgili gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda, yazıların içeriğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret bulunduğu öne sürüldü.
Yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Deviren ve üç kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.