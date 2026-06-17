CHP’de mutlak butlan kararı sonrası gerilen ipler dün iki tarafın da grup toplantısını ertelemesi ile birlikte normale doğru seyretmeye başladı. Seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve mahkeme kararıyla koltuğa gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında kurultaya kadar uzlaşma zemini aranırken “Taraflar bugün bulundukları makam için karşı tarafa onay versin’’ formülü gündeme geldi.
Buna göre Özel Grup Başkanı, Kılıçdaroğlu da Genel Başkan olarak kurultaya kadar göreve devam edecek, birbirleri aleyhinde çalışmayacak, disiplin sürecine son verilecek. İki grup arasında uzlaşma sağlamaya çalışan Kılıçdaroğlı ve Özel ekiplerinin gündeme getirdiği bu formülün ne derece işlerlik kazacağı netleşmedi.
ATAMA KRİZİ
Öte yandan CHP’de grup toplantısı krizi ve disiplin süreçlerinin ardından grup yönetiminde de değişiklik tartışması çıktı. Disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine genel merkez tarafından atama yapılmak istendi. Aynı zamanda grup başkanı olarak da Faik Öztrak’ın ismi öne çıktı. Ancak bunun için seçim yapılması gerekiyor. Atama yapıldığı takdirde, çoğunluğu elinde bulunduran Özel tarafının “Güvensizlik oyu’’ ile Grup Başkanı ve Başkanvekillerini düşürme olasılığı bulunuyor.
900 DELEGE İMZASI BUGÜN
CHP’de butlan kararı sonrası 27 Parti Meclisi üyesini istifa ettirerek tüzük gereği partiyi olağanüstü kurultaya götürmeye çalışan Özgür Özel yönetimi, bugün de kurultay için topladığı imzaları CHP genel merkezine teslim edecek. Bu kapsamda 81 ilden gelen 74 il başkanı ile 7 ilden gelecek delegeler, 900’e yakın imzayı butlan yönetimine sunacak. Ancak butlan yönetiminin, Parti Meclisi’ne istifalarını sunan üyelere yaptığı gibi imzaların teslimi için de yargıyı işaret edeceği kaydediliyor.