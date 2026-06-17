CHP’de mutlak butlan kararı sonrası gerilen ipler dün iki tarafın da grup toplantısını ertelemesi ile birlikte normale doğru seyretmeye başladı. Seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve mahkeme kararıyla koltuğa gelen Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında kurultaya kadar uzlaşma zemini aranırken “Taraflar bugün bulundukları makam için karşı tarafa onay versin’’ formülü gündeme geldi.

Buna göre Özel Grup Başkanı, Kılıçdaroğlu da Genel Başkan olarak kurultaya kadar göreve devam edecek, birbirleri aleyhinde çalışmayacak, disiplin sürecine son verilecek. İki grup arasında uzlaşma sağlamaya çalışan Kılıçdaroğlı ve Özel ekiplerinin gündeme getirdiği bu formülün ne derece işlerlik kazacağı netleşmedi.