Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na, 2027 yılında yapılması planlanan kurultayda 6 isim rakip olmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu ise henüz aday olup olmayacağını açıklamadı ancak yakın çevresi yeniden aday olmasını ve genel başkanlık görevini sürdürmesini istiyor.

İlk adaylık sinyali CHP eski Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'dan geldi. Atıcı, adaylığını açıklamadan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığa aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin, icazet veya destek talebi amacı taşımadığını belirtti.

'GEMİYİ TESLİM EDECEĞİNİZ KİŞİ BENİM'

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na aday olmasını istemediğini açıkça söylediğini aktaran Atıcı, "Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. 'Partiyi güvenli bir limana getireceğim' dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim" ifadelerini kullandı.

'SİZİN YERİNDE OLSAM BÖYLE BİR ŞEYİ İSTEMEM'

Atıcı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun çevresinden bazı isimlerin yeniden aday olması yönünde telkinde bulunabileceğini ifade ederek, "Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem" dedi.

KILIÇDAROĞLU: 'HAYIRLI OLSUN, ÇALIŞMAK İYİDİR'

Aytuğ Atıcı'nın adaylık kararını Kılıçdaroğlu'na iletmesinin ardından CHP Genel Başkanı'nın verdiği cevap da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Atıcı'ya, "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" dediği öğrenildi.

6 İSİM SAYDI

Genel başkanlık yarışında hangi isimlerin olacağıyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Kemal Bey'in adaylığını doğru bulmuyorum" diyen CHP'li Erol, "Bu süreçte herkes aday olabilir... Aytuğ Atıcı Bey nasıl aday olmayı kendinde hak görüyorsa Muharrem İnce de var, Engin Altay Bey'in ismi geçiyor, Oğuz Kağan Salıcı Bey'in adı geçiyor, Ali Öztunç Bey'in adı geçiyor, Vahap Seçer Bey'in adı geçiyor. Aralarında istediğim aday var mı? Şimdi yorum yapmak için erken. Aday olmak herkesin hakkıdır. Kimseye karşı çıkamayız" diye konuştu.