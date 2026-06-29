CHP'de kurultaylara ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından parti içindeki kriz derinleşirken, genel başkanlık tartışmaları da hız kazandı. CHP kulislerinde, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un olası bir olağanüstü kurultayda genel başkan adayları arasında isminin geçtiği konuşuluyor.

MYK TEKLİFİNİ REDDETMİŞ KURULTAY ÇARĞISI YAPMIŞTI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alması için teklif götürülen Gürsel Erol, bu teklifi reddetmişti. Erol, olağanüstü kurultay çağrısı yapan ve kurultayın toplanması için imza veren 111 milletvekili arasında yer almıştı. CHP'de yaşanan krizin aşılması amacıyla yürütülen temaslarda da aktif rol üstlenen Erol, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında uzlaşı sağlanması için görüşmeler yapan üç milletvekilinden biriydi. Parti kulislerinde, Erol'un bu süreçte sergilediği tutumun ardından olası bir olağanüstü kurultayda genel başkan adayları arasında isminin öne çıktığı konuşuluyor.

"SİYASİ HESAPLAŞMAYA DÖNÜŞMEMELİ"

Öte yandan Gürsel Erol, son dönemde CHP'de yaşanan ihraç tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, partide bir arınma ihtiyacı bulunduğunu ancak bunun siyasi hesaplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Erol açıklamasında, "Evet, parti arınmalı. Ancak bu arınma siyasi bir hesaplaşmayla olmamalı. Ben Parti Meclisi üyesiyim. Siyasi gerekçelerle Parti Meclisi'ne getirilen hiçbir ihraç dosyasına 'evet' oyu vermem. Ancak kamuoyunun vicdanında karşılığı kalmamış, ahlaki açıdan ciddi tartışmalar yaratan isimler söz konusuysa, parti elbette bu kişilerden arınmalıdır. Bunu söylerken ne Kemal Kılıçdaroğlu'na taraf oluyorum ne de Özgür Özel'e karşı bir tutum alıyorum. Arınma, gerçekten arınması gereken isimler üzerinden yürütülmeli. Süreç siyasi hesaplaşmaya dönüşürse ret oyu kullanırım" ifadelerini kullanmıştı.