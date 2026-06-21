CHP'ye mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla partinin Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın CHP'li kurmaylar, Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay yapmayacağına yönelik açıklamasına çok net yanıt verdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP'li isimler, parti içindeki mücadelelerini sürdüreceklerini ve kurultay talebinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'na süre verdi. Özel, “İl başkanlarımız geçen çarşamba kurultay imzalarını teslim ettiler. 10 günlük de süre verdiler. Bu süre tamamlanınca tüzüğün gereği yapılmazsa biz mahkemeye başvuracağız. Bu iş Kemal Bey’in niyetine kalan bir konu değil. Tüzük ve kurallara bağlı bir mesele. Yeterli imza var. Süre dolunca başvurumuzu yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ÇIPLAK ARAMAYI GÖRMEZDEN GELİYOR'

Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarındaki çelişkilere vurgu yapan Özel'e yakın isimler, Kılıçdaroğlu cephesinin milletvekilleri ve belediye başkanlarına yargısız infaz yaptığına dikkat çekerek, “Hem belediye başkanlarımız hakkındaki iddianamelerle ilgili ‘Bilmiyorum, okumadım, hukukçu değilim’ gibi yanıtlar veriyor hem de ‘Yargıya gitsinler, aklansınlar’ diyor. ‘Bilmiyorum’ dediği iddianamelerdeki iftiraları doğru kabul edip suçlamalar yapıyor. Bu sırada da başkanların ailelerine yaptığı baskıları, çıplak aramayı, ailelerle tehdidi ve siyasi operasyon düzenini görmezden geliyor” diye konuştu.

'GENEL MERKEZDE FOTOĞRAF VERİN SİZİ KORURUZ'

Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına yeşil ışık yakacağını ilan ettiğini kaydeden kurmaylar şu ifadeleri kullandı:

“Butlandan sonra belediye başkanlarımızı arayıp ‘Genel merkezin yanında durursanız, bir fotoğraf verirseniz sizi koruruz’ diyorlardı. Operasyon olmayacağını söylüyorlardı. Ancak hem operasyonlar sürüyor hem de arkadaşlarımızı Saray yargısına bırakacaklarını gösterdiler”