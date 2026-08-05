Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, üç yıl aradan sonra ilk kez CHP Grup Toplantısında kürsüye çıktı. 91 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçmesinin ardından Meclis’teki koltuk sayısı 44’e düşen CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun Grup toplantısına katılan milletvekillerinin sayısı 29 ile sınırlı kaldı.

CHP’nin ana muhalefet partisi konumunu kaybetmesinin ardından gerçekleşen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, MYK kararıyla partiden ihracı istenen ve ayrılan isimlere göndermede bulunarak, “Biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok” dedi.