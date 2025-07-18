CHP'nin Kurultay davasına ilişkin görevsizlik kararı bilmecesi devam ediyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada kendisini görevli kabul eden istinaf kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin CHP'nin Kurultay davasına ilişkin verdiği görevsizlik kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

CHP'nin Kurultay davasına bakması kesinleşen Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, ise kararın ardından bu kez de Yargıtay‘a başvuru yaparak kanun yararına bozma yoluna gitmişti.

MAHKEMEDEN BİR BAŞVURU DAHA

Ekrem İmamoğlu‘nun da sanığı olduğu CHP kurultay davasına ilişkin görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.