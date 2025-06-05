Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Ankara Başsavcılığı, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheliler hakkında “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenirken, şüphelilerin “oylamaya hile karıştırdıkları” öne sürüldü.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi, CHP kurultayına ilişkin açılan iddianameyi, rüşvet suçunu oluşturduğu iddiasıyla görevsizlik kararı vererek ağır ceza mahkemesine gönderdi.

KILIÇDAROĞLU GELMEZSE ZORLA GETİRİLECEK

Kararda, yargılamaya konu iddiaların "rüşvet" suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede, suç vasfının daha ağır olması ihtimali dikkate alınarak dosyanın ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği kanaatine varıldı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre; mahkeme ayrıca davanın mağduru konumundaki eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyanlarının esasa etkili olabileceğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak duruşmaya çağrılması gerektiğini belirten hâkim, gelmemesi durumunda "zorla getirilmesi" yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu da kararına yazdı.

ÖZEL DE DUYURDU

TELE1 canlı yayınında konuşan CHP lideri Özgür Özel ise söz konusu gelişmeye ilişkin şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle sayın Kılıçdaroğlu'na ağır ceza mahkemesinde zorla getirme çıkarırlar. Yeni bir tartışma çıkarırlar bunun üzerinden. Benim Kemal Bey ile kötü bir diyalog içerisinde olmam mümkün değil. Ben partinin mevcut genel başkanıyım, benim görevim önceki genel başkanlara saygısızlık etmemek. Olur olmadık laflar ediliyor, üzülüyorum. Sayın genel başkanla iyi, doğru, yapıcı bir diyalog içindeyim.

"CHP'YE KAYYUM ATANAMAZ"

Kayyım atama gibi bir şey olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanamaz. Atatürk'ün getirdiği koltuğa seçimle gelinir. Atatürk'ün partisinde Atatürk'ün koltuğuna kimse seçimsiz oturamaz."

Özel, önceki yönetimin kayyımla geleceği iddialarına 'Gelmezler' yanıtını verirken "Küfür sayarım arkadaşlarıma" diye konuştu.