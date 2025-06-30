Kılıçdaroğlu 'kurultay davası' sonrası sessizliğini bozdu

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Duruşma sonrası CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Datça Belediyesi'nin 26 Haziran'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik paylaşımı gündem olmuştu...

Sosyal medyadaki bir kullanıcının Kılıçdaroğlu’na "tatil hediye edeceğini" paylaşımına yanıt veren Datça Belediyesi’ni de etiketledi. Belediyesi, “Doluyuz” yanıtını vermişti.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Paylaşım tepkilere neden olurken belediyenin sosyal medya hesaplarından sorumlu Osman Akın'ın görevine son verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

-Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum.

-Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder.

-Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum.

-Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum.

NE OLMUŞTU?