Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin geçmişteki 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına karşı itirazda bulunmuştu. Mahkeme, CHP'nin itirazını reddetti.

Parti avukatları, söz konusu kararın iptali ve oluşan hukuki belirsizliğin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi itiraz dilekçesini sunmuştu.

CHP tarafından YSK'ya yapılan başvuruda, mahkemenin 21 Mayıs 2026 tarihli kararının "madden ve hukuken uygulanamaz" nitelikte olduğu savunuldu. Dilekçede, söz konusu mahkeme kararının icrasının fiilen imkansız olduğuna dikkat çekilerek, bu süreçten sonra parti içinde demokratik yöntemlerle gerçekleştirilen tüm seçimlerin ve seçilen yönetimlerin meşruiyetinin korunması talep edilmişti.

CHP, YSK'ya sunduğu dilekçede geriye dönük mahkeme kararının mevcut yönetim meşruiyetini zedelememesi gerektiğini vurgulamış ve bu doğrultuda; 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 39. Olağan İstanbul İl Kongresi ve son olarak Kasım 2025'te tamamlanan 39. Olağan Kurultay neticesinde seçilen parti yöneticilerine verilen mazbataların hukuken geçerli olduğunun resmen tespit edilmesini istemişti.