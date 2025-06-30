CHP bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak. 38. kurultayın iptali istemiyle açılan dava bugün görülecek. CHP Parti Meclisi Üyeleri davaya katılma talebinde bulundu. Katılım dilekçesinde “iradeye fesat” ve “menfaat karşılığı oy” iddiaları yalanlandı.

FİTİLİ SAVAŞ YAKTI

Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açtığı dava çift yönlü olarak hem Asliye Hukuk, hem de Ağır Ceza Mahkemesinde de görülüyor. Asliye Hukuk Mahkemesi kurultayın iptali, ağır ceza mahkemesi ise aralarında divan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında “Oylamaya hile karıştırma” suç iddiasını ele alınıyor. 40 sayfalık iddianamede 12 şüpheli hakkında 3 yıl hapis istenirken, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu da, “Mağdur” sıfatı ile yer alıyor. Dava için başvuruyu CHP’den ihraç edilen Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik, Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, ve Hatip Karaaslan açtı.

10 SAYFALIK BAŞVURU

Savaş son yerel seçimde halkın karşı çıkmasına rağmen Genel Merkez tarafından yeniden aday gösterilmiş ve büyükşehri kaybetmişti.

Savaş ve 4 delegenin Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı 10 sayfalık başvuru dilekçesinde, kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ve beraberindekilerin partiyi hile ve hukuksuzca ele geçirdikleri öne sürüldü.

İki kurultayın da iptali ve Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin “Mutlak Butlan” kararı ile göreve dönmesi istendi. Her iki kurultay davasının birleştirildi. Mahkeme iddianamenin bir kısmını ağır ceza mahkemesine gönderdi. Hapis istemli dava ağır ceza, kurultayın iptalinin istendiği dava ise asliye hukuk mahkemesinde kaldı. Bugünkü dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

KILIÇDAROĞLU DURUŞMAYA KATILMIYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu, kurultay davasının görüldüğü gün Ankara’da olmayacak.

İmamoğlu ve Özel’e suçlamalar

Ekrem İmamoğlu’nun organizasyonunda şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek oy kullanan bir kısım kurultay delegesine genel başkan adayı Özel lehine oy kullanmaları için;

- Bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP’li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları,

- Kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonları ile çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri ve kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğu,

- Bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, Genel Başkan Adayı Özgür Özel’in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları, bu haliyle şüphelilerin birlikte hareket ederek müsnet suçu iştirak halinde işledikleri...

CHP’nin eski genel başkanları Altay Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Özgür Özel’e destek açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu: Butlan çıkarsa dönerim

Özel: Allah kimseyi butlan yapmasın

NASIL BAŞLADI?

- Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 38. Olağan Kurultay’ın iptali için 24 Mart’ta mahkemeye başvurdu. Mutlak butlan ve Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi istendi.

- Özgür Özel kayyum atanma ihtimaline karşı partisini olağanüstü kongreye götüreceğini açıkladı.

- CHP, 6 Nisan’da “İrade Milletindir” sloganıyla olağanüstü kurultay yaptı. Özel 1171 oyla yeniden seçildi. Anahtar liste tam destek aldı.

NELER OLDU?

- İlk duruşma 17 Nisan 2025’te gerçekleşti; mahkeme, eksik evrak ve bilgi talebi nedeniyle süreci askıya alarak ek bilgi istedi.

- Ardından, 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayla ilgili başvurularla birlikte tüm talepler birleştirildi.

-26 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmada mahkeme, eksikleri tamamlamak üzere süreci yeniden uzattı ve duruşmayı 30 Haziran’a erteledi. Bu celsede “Mutlak butlan” ifadesi de dilekçeyle kayıtlara geçmiş oldu.

Davaya ilişkin savcılık süreci aşamasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam” diyerek ifade vermeye gitmedi.

ÖZEL: AKIL TUTULMASI

Ancak Kılıçdaroğlu daha sonra SÖZCÜ’ye önemli bir açıklama yaparak mahkemeden “Mutlak Butlan” kararı çıkarsa bunu kabul edip göreve döneceğini, aksi takdirde partiye kayyum atanma riski olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Geri dönerse partiyi nasıl yönetecek?’’ diyenlere ise “Bu partiyi 13 yıl kim yönetti?’’ sorusu ile cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı son açıklamada kurultayla ilgili olarak, “Ne butlan ne de kayyum olacak. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak durmalı. Allah kimseyi butlan (hükümsüz) duruma düşürmesin. Bu kararı tanımam, delege iradesini savunurum, böyle bir karar çıkarsa benim gözümde yok hükmündedir. Kanunlarda da ‘Kayyum’ değil, ‘Çağrı Heyeti’ var. Onda da ‘40 gün içinde seçim yapılır’ diyor. Kayyum dediğiniz yapı partiyi yönetmiyor, seçimleri yapıyor. Biz kayyuma da butlana da partiyi bırakmayız. CHP’yi kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez.”

DAVADAKİ OLASILIKLAR

Davanın temel talebinde yer alan “Mutlak Butlan” kurultayın tamamen yok sayılmasını, alınan tüm kararların da geçersiz olmasını öngörüyor.

- Mahkeme butlan kararı verirse Özgür Özel yönetimi düşecek.

- Eski yönetim görevi devralıp partiyi en çok bir yıl içinde kurultaya götürecek.

- Mahkemeden çağrı heyeti kararı çıkarsa belirlenecek 7 kişilik heyet 40 gün içinde partiyi kurultaya götürecek.

- Mahkeme yetkinin YSK’da olduğunu belirtip davayı reddedebilir.