Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dün şafak operasyonlarıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından; "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı" paylaşımında bulundu.
Tayyar paylaşımında, "yeni sürprizler olabilir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:
"2 İL RİSK ALTINDA"
"CHP'li belediyeler zorda.
Yeni sürprizler olabilir.
Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir.
2 il risk altında."
PAYLAŞIMI SİLDİ
Tayyar'ın bir süre sonra paylaşımı X üzerinden kaldırdığı ortaya çıktı.