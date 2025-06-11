CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe yerine bugün başkanvekili seçiliyor.
Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinde meclis üyesi çoğunluğu CHP'de iken Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden durum farklı. Gaziosmanpaşa Belediyesi meclis üyelerinde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda.
SEÇİMLER SAAT 10.00'DA BAŞLADI
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da yapılacak. CHP'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu aday gösterecek. AKP'nin adayı ise Eray Karadeniz oldu.
Gaziosmanpaşa'da AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor.
CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için Ahmet Şahin'i aday göstermesi bekleniyor.
Avcılar Belediye Meclisi’nde CHP’nin 24, AKP’nin 10, MHP’nin iki, BBP’nin bir; Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde CHP’nin 23, AKP’nin 12 ve MHP’nin iki üyesi bulunuyor.