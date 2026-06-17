CHP’de süren “mutlak butlan” tartışmaları ve parti içindeki hareketlilik devam ederken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bazı CHP’li ilçe belediye başkanlarının AKP’ye geçeceği öne sürüldü. AKP’YE GEÇİŞ İDDİASI GÜNDEMDE Kulislerde, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün AKP’ye katılabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. KARAKOÇ’TAN YALANLAMA İddiaların ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karakoç, AKP’ye geçeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karakoç,şu ifadeleri kullandı: -Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. -Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. -Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. GÖZLER DİĞER İSİMLERE ÇEVRİLDİ Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç’un iddiaları yalanlamasının ardından, kulislerde konuşulan bilgilerin doğruluğu yeniden tartışma konusu oldu. Gündeme gelen diğer isimlerle ilgili iddialar ise dikkatleri bu belediye başkanlarına çevirdi.

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