Sancaktepe Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında belediye hizmet binasında toplandı. Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Yeğin, CHP'den istifa eden 4 meclis üyesinin DEM Parti grubunu oluşturduğunu açıkladı.
HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Belediye Başkanı Yeğin, yaşanan siyasi değişikliğin ardından yeni oluşum için hayırlı olsun dileklerini iletti. Toplantı, gündem dışı konuşmaların ardından komisyon raporlarının görüşülüp oylanmasıyla devam etti.
Meclisin bir sonraki toplantısının 7 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.