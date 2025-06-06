İSTANBUL merkezli 4 ayrı soruşturma kapsamında önceki gün aralarında 5 belediye başkanının da olduğu 22 kişi tutuklanmıştı. 14 kişinin adli kontrolle serbest kaldığı 5. dalga operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı 5 belediye başkanını görevlerinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada haklarında tutuklama kararı verilen İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevinden uzaklaştırıldı.

SEÇİM 11 HAZİRAN’DA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, görevden uzaklaştırılan 5 belediye başkanı için belediye meclislerine çağrı yapıldı. Valilik çağrısında, Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediye meclislerinin belediye başkan vekillerini seçmek üzere 11 Haziran’da toplanması istendi.

Görevden uzaklaştırılan başkan sayısı 11 oldu

CHP’li 5 belediye başkanının daha görevden alınmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının sayısı 11’e yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

‘Terör’ soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP’den AKP’ye geçiyor

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi yapılacak.

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar gereği 11 Haziran’da yapılacak seçimde CHP’nin başkanlığı kaybedebilir.

Belediye Meclisi’nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın yapılacak oylamada belediye başkanlığını alacağı öngörülüyor.

Meclis üyelerinin 21’i Cumhur İttifakı, 16’sı ise CHP’lilerden oluşuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan son yerel seçimlerde, yüzde 40.11 oy alan AKP’li rakibi karşısında Bahçetepe yüzde 40.44 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

Ancak belediye meclisinde AKP yüzde 40.86 oyla çoğunluğu elde etmiş, CHP’nin meclisteki oy oranı ise yüzde 38.86’da kalmıştı.