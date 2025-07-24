Verdiği ifadeler ile CHP’li 6 belediye başkanının tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş, petrol taşımacılığı yapan İçkale Taşımacılık için konkordato kararı aldırdı.

Mahkeme, petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı yapan 3 geminin sahibi konumundaki İçkale Taşımacılık için 1 yıllık kesin mühlet verdi.

Şirketin borcu 2.3 milyar TL. Aktaş’ın, 1.5 milyar TL borcu bulunan Elif LPG şirketi için ise 2 aylık ek süre verildi.

3 YILDA ÖDEYECEK

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre Aktaş’ın sahibi olduğu 2 milyar TL sermayeli İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık şirketinin, konkordato davasında kritik karar 11 Temmuz günü çıktı.

Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, anılan şirkete 1 yıllık kesin mühlet verdi.

Bu süreçte, ismi geçen şirkete yönelik olası bir haciz işlemi yapılamayacak. Şirketin 2.3 milyar TL olan borcunun 1.4 milyar lirası bankalara. Mahkeme ile korunan Aktaş, bu borcu 3 yıl içinde taksitlerle ödeyecek.

İHALELERİN YÜZDE 80'İ AKP'LİLERDEN

Aziz İhsan Aktaş’ın CHP’li belediyeler sorgulamalarında gündem olan benzinliklerin sahibi Elif LPG ve Akaryakıt AŞ. de konkordato başvurusu yapmıştı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 1.5 milyar TL’lik borcu için 2 aylık ek süre verdi.

Aziz İhsan Aktaş’ın, belediyeler den aldığı ihalelerle gündeme gelen Ankara merkezli Bilginay Temizlik şirketinin konkordato davası ise Ankara’da sürüyor.

Şirket ihalelerin yüzde 80’ini AKP’li belediyelerden almıştı ancak operasyonların sadece CHP’li belediyelere yapılması tepki çekmişti.