İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının beklendiği süreçte CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den dikkat çeken 'transfer' haberi geldi.

“7 BELEDİYE BAŞKANININ GÖRÜŞME YAPTIĞINI BİLİYORUM”

Gümrükçü, CHP'li 7 ilçe belediye başkanının AKP ile transfer görüşmesi yaptığını belirterek, “7 ilçe belediye başkanının görüşme yaptığına dair bilgi sahibiyim. Bunlardan kaç tanesi olumlu sonuçlanacak, kaç tanesi kendi kendine gelin güvey oluyor bilmiyorum. Görüşmeler sürüyor. Çok şaşıracağımız ilçeler var” ifadelerini kullandı.

Gümrükçü, 2024 yerel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 28 belediye başkanından yalnızca 4'ünün CHP'de kaldığını belirterek, “2024'te CHP listelerinden seçilmiş 28 belediye başkanı var. 4 tanesi CHP'de kaldı, diğerleri başka partide. Bu 28 belediye başkanından 10 tanesinin AKP ile transfer görüşmesi yaptığı bilgisi var bende. Bağımsız kalanlar, YENİ Parti içinde de...” diye konuştu.

İzmir'deki belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin TGRT'ye konuşan Gümrükçü, “İkisi geçti. Foça ve Çiğli geçti. Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız kesin olarak duyuruldu zaten, karşı takıma geçiyor.” dedi.