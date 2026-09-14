İstanbul Valiliği, Adalar Belediyesi’nde yaşanan başkanvekili değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” soruşturması kapsamında 23 Haziran 2026 tarihinde tutuklanmış, aynı gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
SEÇİM İÇİN TARİH VERİLDİ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında 27 Haziran’da gerçekleştirilen Adalar Belediye Meclisi seçiminde Medine Pamuk başkanvekili olarak göreve seçilmişti.
Ancak Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanvekilliği görevinden istifa etti. İstifaya ilişkin 14 Eylül 2026 tarihli dilekçenin İstanbul Valiliği’ne ulaşmasının ardından yeni seçim süreci başlatıldı.
Valilik, Adalar Belediye Meclisi’nin yeni başkanvekilini belirlemek üzere 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanmasını uygun gördü.