Yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Şube ekiplerine bağlı polislerin Adalar Belediyesi'ne geldiği öğrenildi.

24 İMAR DOSYASI İNCELENİYOR

Operasyon kapsamında 24 imar dosyasının incelendiği aktarıldı. Polis ekipleri imar ruhsatıyla çeşitli evraklara el koydu.

"TERÖR BÜROSUNUN OPERASYONU"

Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak ilk açıklamayı SÖZCÜ TV'ye yaptı.

"- Bir gözaltı kararı olduğuna dair bize ulaşan bir bilgi yok. Gözaltı kararı bulunmuyor gibi görünüyor. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında verilmiş bir talimat söz konusu.

-Bize hitaben saat 16.30 civarında yazılmış bir yazı var. Polis ekiplerinin binaya girişi de bu yazıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti; saatler neredeyse birebir örtüşüyor. Yapılan işlem, esasen savcılığın talimatı doğrultusunda doğrudan evrak teminine yönelik bir uygulama. Açıkçası biz de bu durumla hızlı bir şekilde karşı karşıya kaldık.

- Herhangi bir el koyma kararı olmaksızın, polis eşliğinde belediyedeki bahsettiğim 24 adet imar dosyası ile 6 adet iş yeri açma ve çalışma ruhsatı dosyası şu anda belediyeden alınarak, maalesef Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

- Ben aynı zamanda avukatım. Avukatlarımız da burada ve süreci yakından takip ediyorlar. Şu anda bir dizi tutanak işlemi kapsamında bütün evraklarımız kayıt altına alınarak hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hem de Mali Şube ekiplerinin nezaretinde teslim ediliyor."