İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, Ankara'ya uzandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker hakkında da gözaltı kararı verildi.

Beker'in gözaltına alındığı öğrenildi.

ADNAN BEKER'DEN AÇIKLAMA

Oğuzhan Beker'in babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Beker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.

Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.

Sürecin takipçisi olacağım."

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