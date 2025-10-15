CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda, yılın ilk 9 ayında vatandaşın devlete ödediği vergi oranına ilişkin değerlendirme yaptı.

Cevdet Akay, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız yılın ilk 9 ayında; saniyede 328 bin 763 TL, dakikada 19 milyon 726 bin TL, saatte 1 milyar 184 milyon TL, günde 28 milyar 405 milyon TL, haftada 198 milyar 836 milyon TL, ayda 861 milyar 501 milyon TL olmak üzere, dokuz ayda toplam 7 trilyon 753 milyar 506 milyon TL vergi ödedi.

Bu rakamlar açıkça gösteriyor: Sorun kaynak yetersizliği değil, iktidarın israf düzenidir. Halktan toplanan vergiler üretime, istihdama, çiftçiye, emekliye gitmiyor; şatafata, lükse, yandaşın cebine gidiyor!

Bu tablo, kötü yönetimin, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin sonucudur. Millet kemer sıkarken, iktidar hala har vurup harman savuruyor. Bunu asla kabul etmiyoruz! Halkın vergisini halka döndürene kadar da mücadeleye devam edeceğiz."