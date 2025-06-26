Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yorumladı.

'KEŞKE 13 YIL HALKI SEVİNDİRSELERDİ'

"Birileri halkın ne noktada olduğunu görsün. Herkes adımlarını ona göre atsın. Milletin bir hataya daha tahammülü yok. Millet 2024 seçimlerinde başarının ne olduğunu gördü. Başarısını devam ettiren bir parti var. Bu başarıyı kimsenin gölgelendirmeye oyları düşürmeye hakkı yok. İtibarın iadesi ve itibar seçim kazanarak oluyor. Bana kızar kurultayda neden sevindin diye. Keşke 13 yıldır halkı sevindirselerdi öyle."

'KİMSE CEM KÜÇÜK VE ARKADAŞLARININ KANALINA GÜVENİLİR DEMESİN'

İktidar medyasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan övgülere ilişkin ise Başarır şunları söyledi:

"Şu kadarını söyleyeyim, sabahtan akşama kadar tutuklanan başkanlarımıza, gazetecilere ayar vermeye kalkan Cem Küçük ve arkadaşlarının kanalını güvenilir kanal ilan etmesin. Güvenilir kanal benim karşımda. Sözcü TV Halk TV Tele 1. Cem Küçük'ün kanalına çıkıp beyanat verip güvenilir kanal ilan etmesin. Ben güvenmiyorum. Yargıda yargılanacaklarını bekliyorum. Yargısız infaz yaptılar. Tıpkı Ergenekon döneminde olduğu gibi. Bizi iktidar kanalları da övgüler yağdırıyor. Önemli olan halkın övgüsü. Bakın 70'lerden beri Ecevit'ten sonra halkın en büyük desteğini almış lider Sayın Özel bu bize yeter."

'BİZ ANKARA'DAN İSTANBUL'A NEDEN YÜRÜDÜK'

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için düzenlenen mitingleri fazla bulduğu yargı sürecini beklemesine yönelik açıklamasına ilişkin CHP'li Başarır şunları söyledi:

"O mitingler devam edecek. Yaz boyunca sürecek kimse bunu engelleyemez. Sayın Enis Berberoğlu tutuklandığı zaman kilometrelerce Ankara'dan İstanbul'a neden yürüdük. Mahkeme kararını tanımak için mi yürüdük. Adalet için yürüdük. O gün adalet için yürüyenler bugün partiye yapılan darbeye kayıtsız kalamazlar."