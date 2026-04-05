CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enerji politikaları ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Arslan, şunları kaydetti:

"Bunun adı enerji ve ekonomi yönetimi değil, algı yönetimidir. Atanmış bakanlar algı yönetimini bırakıp, halkın sorunlarına gerçek çözümler üretmelidir. Mesken kullanıcıları için 2022’den bugüne; dağıtım bedeline yapılan yüzde 633’lük ve doğal gaza yapılan yüzde 275’lik zamlar geri alınmalıdır. Vatandaşın sırtına binmeyi bırakın."