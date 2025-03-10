Milyonlarca emekli ve asgari ücretli, her geçen gün derinleşen ekonomik kriz karşısında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 39,05 arttığını gösterse de pazardaki, marketteki zamlar vatandaşın alım gücünü daha da düşürdü.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Osmanlı mahallesinde emeklilerle bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Açıklanan rakamların halkın gerçek enflasyonunu yansıtmadığını belirten emekliler, düşük maaşlarla temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.-

“56 yaşındayım ama 70 yaşında gibiyim”

Akciğer kanseri olduğunu belirten bir emekli, “Aldığım maaş 14 bin lira, bin 500 lirası hastane kesintisi. Yetmiyor, 7-8 kişilik bir ailem var. İlaç alacak param yok. Yetmiyor, yetmiyor bize. Dört çocuğum var, yetiştiremiyorum. 56 yaşındayım ama 70 yaşına döndüm” dedi.

Bir başka emekli ise maaşlarına yapılan zamların diğer kesimlere göre çok düşük olduğunu belirterek, “Memura 8 bin lira zam verdiler. Emekliye yok mu? Her şeye var, emekliye mi yok? Emekçiye düşman bunlar” diye tepki gösterdi.

En düşük emekli maaşı iki ayda 999 lira eridi

En düşük emekli maaşı 2025 yılı başında 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Ancak sadece yılın ilk iki ayında enflasyon karşısında bu maaşın satın alma gücü 999 lira eridi. Aynı dönemde asgari ücretin alım gücü bin 527 lira düştü.

Genç: “İktidar, emeklileri açlığa mahkum etti”

Emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken CHP’li Genç, AKP iktidarının yıllardır düşük maaşlarla emeklileri açlığa mahkum ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Emeklilerimiz yıllarca çalışıp ülkeye hizmet etti ama bugün açlık sınırının bile altında bir maaşa mahkum edildiler. Saray ve yandaşlar lüks içinde yaşarken, emekliler hastane masraflarını bile karşılayamaz hale geldi. Bankalar rekor kâr açıklarken, emekliler borç içinde yaşamaya çalışıyor. Bu düzen değişecek, CHP olarak emeklinin hakkını savunmaya devam edeceğiz.”