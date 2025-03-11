CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen, sadece bir gün içinde beş kadının aile içindeki failler tarafından katledildiğini vurguladı. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Konya, Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve Antalya'da yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, bu olayların sorumluluğunu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ve 6284 sayılı yasanın uygulanmamasına bağladı.

Açıklamada, şu beş kadının katledildiği belirtildi:

Konya’da Havva Adıyaman, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Adıyaman tarafından,

Tekirdağ’da Halime Avşar, eşi Halil Avşar tarafından,

İstanbul’da Gülnur Akalın, eski eşi Tuncer Batmaz tarafından,

İzmir’de Fatma Kara, eski sevgilisi O.G. tarafından,

Antalya’da Sevcan Demir Sakman, eşi Halit Can Sakman tarafından.

Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ve kadına yönelik şiddetle mücadele yasalarının uygulanmamasının bu cinayetlerin arkasındaki temel sebepler olduğunu ifade etti ve kadınların katledilmesinin hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Kadın varsa yaşam var" söylemiyle, kadınların haklarının korunması adına mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.