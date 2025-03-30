CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan süreç yüzlerce öğrencinin tutuklanması ile devam ediyor.

Gözaltına alınıp ardından tutuklanan gençlerin gördüğü kötü muamele ise gündemde kalmaya devam ediyor. Kadınlara çıplak arama yapıldığı, gençlerin ters kelepçe ile saatlerce bekletildiğine ilişkin vahim iddialar sosyal medyada ve siyasetin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyesi Av. Rıza Koçak, SÖZCÜ Televizyonu'ndan yayınlanan Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Detayına İnelim programında anlattı.

"GÖZÜNDE MORLUK ŞİŞLİK OLAN GENÇLER TERS KELEPÇE İLE BEKLETİLDİ"

"- Gözaltına alınması sürecinde ciddi şekilde darp edilen, ters kelepçe ile yatırılıp saatlerce bekletilen, fiilen darp edilmiş yüzünde gözünde şişlik morluk olan insanlar, yaşları küçük olanlar da var. Son zamanlarda çok matrahmış gibi ters kelepçe yapılıyor. Bu çocuklar direnmemesine rağmen ters kelepçe yapılıyor ve uzun bir süre böyle bekletiliyor. İstanbul Emniyetinin 5-6 saat ters kelepçe ile beklettiği arkadaşlarımız var.

"2 ARKADAŞIMIZ TAM ÇIPLAK ARAMAYA MARUZ KALDI"

- Bazı arkadaşlarımızın alındıktan sonra polislerin nahoş söz ve davranışlarına maruz kalmaları, kadın arkadaşlarımıza yönelik cinsiyetçi küfürler edilmesi, vatan haini gibi ne idüğü belirsiz sözler kullanılmış. Özlem Zengin yok böyle bir şey dese de çıplak aramaya maruz kalan arkadaşımız var. İstanbul Emniyet hangi akla hizmet ama 2 arkadaşımızı tam çıplak aramaya bir arkadaşımızı bel üstü çıplak aramaya maruz bıraktı. Bunlarla ilgili hukuki süreç işleyecek.

"İTİRAZLARI SAVCILIK DİKKATE ALMADI"

- Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün Silivri önünde açıkladı. Devletin hafızası var, görevini yapan kişilere sorunumuz yok ancak görevini yerine getirmeyen veya suç işleyen kişilere hesabı sorulacak. Biz bu hususta itirazlarımızı yaptık. Gözaltına alındıklarında da yaptık ama savcılık bu itirazlarımıza bakmadı. O süreç de ayrı bir garabettir. Savcılık o gençleri doğrudan tutuklamakla meşgul oldu. Bu anlattıklarımızın hepsi arkadaşlarımızın ifadesinde de yer aldı. Baronun da bu konuda çalışmamız var. Bu süreçle ilgili tüm yasal şikayet haklarımızı kullanacağız. Arkadaşlarımıza hukuki desteği vermeye devam edeceğiz."